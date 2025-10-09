Il Teatro Fantàsia di Barletta torna ad accendersi con una nuova tappa di “Voci Nascoste”, il progetto culturale che unisce teatro e podcast per raccontare storie autentiche di donne che, con impegno, coraggio e passione, sono riuscite a trasformare i propri sogni in realtà.

Dopo il primo appuntamento dedicato al mondo della scuola e della letteratura, Voci Nascoste prosegue venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21:00 con un incontro speciale che vedrà protagonista Veronica Inglese, atleta barlettana, mezzofondista e olimpionica, simbolo di determinazione e forza interiore.

Sul palco del Teatro Fantàsia, Veronica si racconterà in un dialogo aperto e sincero, conducendo il pubblico in un viaggio che parte dalle strade della sua città fino ai grandi palcoscenici internazionali dello sport. La sua storia è quella di una ragazza che, partendo da Barletta, ha saputo affrontare con coraggio le sfide di un percorso agonistico intenso, fatto di sacrifici, allenamenti, cadute e traguardi, arrivando a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi.

L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere sul valore educativo dello sport, sulla resilienza femminile e sull’importanza di credere nelle proprie capacità, indipendentemente dal punto di partenza. Il racconto di Veronica offrirà ai giovani e alla cittadinanza un messaggio potente: dietro ogni vittoria ci sono dedizione, disciplina e la volontà di non arrendersi mai.

Come per tutti gli appuntamenti di Voci Nascoste, l’evento sarà a ingresso gratuito e accessibile a tutti, con possibilità di seguire l’incontro successivamente in formato podcast, per permettere a chiunque di ascoltare la testimonianza anche a distanza.

Il progetto, ideato e curato dal Teatro Fantàsia di Barletta, nasce dalla volontà di valorizzare le storie di donne che hanno saputo costruire il proprio cammino professionale e umano con autenticità e passione. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Piazzolla, mentre l’organizzazione è curata da Rosa Dicuonzo.

Finanziato dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità – 3ª edizione”, il progetto si propone di promuovere la cultura dell’uguaglianza e dell’empowerment femminile attraverso un linguaggio diretto, accessibile e innovativo che unisce il teatro alla comunicazione digitale.

Tutte le informazioni e prenotazioni si possono richiedere telefonicamnete al 340 3310937 o direttamente i sede in via Imbriani 144 a Barletta.