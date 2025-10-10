Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019 è stata istituita la “Settimana Nazionale della Protezione civile” che si svolge annualmente in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, ovvero il 13 ottobre.

Il Comune di Barletta darà seguito a questa rilevante manifestazione nella giornata di domenica 12 ottobre attraverso una iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui delicati temi della Protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, con il coinvolgimento attivo delle Associazioni di Volontariato, della Polizia Locale di Barletta e dei Vigili del Fuoco.

I cittadini potranno incontrare, in Corso Vittorio Emanuele, le Associazioni di volontariato della protezione civile quali Croce Rossa Italiana comitato di Barletta, A.V.S.E.R. “soccorso emergenza radio Barletta”, “O.D.V. associazioni le mani del soccorso” e “O.E.R. Barletta”, a partire dalle ore 09 e fino alle ore 13.

Le Associazioni di Volontariato divulgheranno alla cittadinanza interessata alcune nozioni di protezione civile, illustreranno le loro attività di fondamentale importanza non solo in caso di calamità naturali e pandemie (da ricordare l’importante supporto dato da tali associazioni nel periodo covid) ma anche l’attività da essi svolta con discrezionalità e riservatezza nel caso supporto ai senza tetto, pericoli di crollo, incendi e tanto altro.

I cittadini potranno anche visionare tutti i mezzi e gli strumenti in dotazione alle Associazioni di Volontariato, alla Polizia Locale ed ai Vigili del Fuoco, strumenti utili a fronteggiare ogni tipo di situazione che li vede coinvolti.