Ritorna l’attesissimo Yoga Fest Barletta, giunto con orgoglio alla tredicesima edizione, confermandosi come punto di riferimento per la comunità yogica e olistica del Sud Italia.

L’evento, organizzato dal Centro Yoga L’Onda del Respiro di Barletta, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 nella scenografica cornice del Castello di Barletta, luogo simbolico dove storia e spiritualità si incontrano, amplificando l’energia e il significato di un’esperienza che unisce benessere, consapevolezza e trasformazione interiore.

Lo Yoga Fest non è solo un evento, ma un autentico movimento culturale e spirituale che negli anni ha sostenuto attivamente la diffusione dello yoga e delle pratiche olistiche nel Mezzogiorno. Un appuntamento atteso e partecipato, che ha ispirato la nascita di associazioni, eventi, reti di collaborazione e crescita collettiva.

Il tema scelto per questa edizione, “Risveglia la tua forza interiore”, è un invito potente e urgente alla scoperta di sé, all’ascolto profondo, alla resilienza interiore in un tempo in cui il benessere mentale ed emotivo è fondamentale. Il programma sarà incentrato sulla coltivazione dell’equilibrio interiore, della chiarezza mentale e dell’intuizione spirituale, trasformando il festival in un ritiro urbano accessibile e profondamente trasformativo.

Anche quest’anno il festival ospiterà maestri di yoga di fama nazionale e internazionale, garantendo una proposta ricca, diversificata e adatta a ogni livello di pratica. Tra gli ospiti principali: Amadio Bianchi (Swami Suryananda Saraswati), fondatore della World Yoga and Ayurveda Community, ambasciatore delle tradizioni orientali; Emy Blesio (Yogacharini), Presidente della Confederazione Ufficiale Italiana di Yoga, con oltre 40 anni di esperienza, che approfondirà il tema della meditazione come via di risveglio; Giovanni Asta, creatore del “Bhatha Yoga”, approccio che unisce filosofia, pratica fisica e devozione; Gisa Franceschelli, esperta di yoga per l’infanzia, promotrice di una pratica consapevole fin dalla giovane età; Davide Ghiottone, insegnante di Hatha Yoga radicato nel territorio, figura di riferimento della scena locale; Luka Zotti, musicista spirituale apprezzato a livello nazionale per le sue performance evocative; Max Merlino, ricercatore e divulgatore, ponte tra antiche saggezze e neuroscienze moderne; Angelo Strignano (Nirankar Singh), facilitatore di pratiche yogiche e meditative.

A concludere il festival, un momento straordinario con Thea Crudi, artista spirituale, cantante di mantra e relatrice internazionale. Il suo viaggio sonoro guiderà i partecipanti attraverso la vibrazione del suono come ponte tra il visibile e l’invisibile.

Lo Yoga Fest Barletta 2025 si conferma anche come evento family-friendly, con sessioni gratuite di yoga per bambini, guidate da insegnanti certificate del progetto Yogandoimparo. Per insegnanti ed educatori è previsto un workshop formativo condotto da Gisa Franceschelli, Maria Rosaria Dibenedetto e Maria Angela Montinari, che unisce pedagogia avanzata e pratica sul campo, offrendo strumenti concreti per portare lo yoga nella scuola e nei contesti educativi.

Lo Yoga Fest Barletta 2025 non è solo un evento: è un’esperienza trasformativa. Un’occasione per fermarsi, respirare, riconnettersi, riscoprendo la propria forza interiore e il senso profondo della connessione umana e spirituale.

Appuntamento l’11 e il 12 ottobre 2025 al Castello di Barletta per vivere due giorni di pratica, crescita e ispirazione nel cuore del Sud Italia.