Il Settore Welfare del Comune di Barletta informa la cittadinanza che domani, sabato 11 ottobre 2025, presso i mercati settimanali si terranno attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità:

– Via Achille Bruni, sarà presente la Croce Rossa Italiana;

– Piazza Di Vittorio, saranno presenti l’Ambulatorio Popolare di Barletta, con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS).

Durante la mattinata, volontari ed esperti saranno a disposizione dei cittadini per attività di sensibilizzazione e informazione sui seguenti temi:

• Rischi legati alle truffe, in particolare ai danni delle persone anziane;

• Buone pratiche di prevenzione e comportamenti da adottare in situazioni sospette o potenzialmente pericolose;

• Rafforzamento del senso di comunità, con particolare attenzione al sostegno intergenerazionale per la sicurezza e la tutela degli anziani.

L’iniziativa rientra nelle azioni di prevenzione e promozione della sicurezza promosse dal Comune di Barletta, con l’obiettivo di costruire una rete di protezione sociale e consapevolezza collettiva. Inoltre, sempre sullo stesso tema e sempre domani, è previsto un incontro informativo, che si terrà alle ore 19:45 presso la Parrocchia Buon Pastore. L’incontro sarà un momento di dialogo aperto alla cittadinanza,

con la presenza delle forze dell’ordine e di psicologi, volto ad approfondire strategie di prevenzione e supporto, e a favorire un confronto diretto con i cittadini. La cittadinanza è invitata a partecipare alle iniziative. Si ricorda, infine, che sono attivi due sportelli d’ascolto, aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12:30 e dalle 16 alle 20, presso:

– G.V.P.C. A.N.P.S. – Associazione Nazionale della Polizia di Stato in Piazza Conteduca, interno Stazione Ferroviaria – Tel. 0883 675988;

– Ambulatorio Popolare di Barletta – Piazza Plebiscito n.56 – Tel. 327/8694989.