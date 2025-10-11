Imparare ad utilizzare le nuove tecnologie semplicemente giocando. È questa l’idea al centro del progetto promosso da C2 Group, azienda specializzata in soluzioni digitali per il mondo dell’istruzione, che ha scelto i mattoncini LEGO per portare nelle scuole un’esperienza didattica innovativa e coinvolgente. Tra le tappe del tour anche l’Istituto Girondi di Barletta, dove gli insegnanti hanno potuto partecipare a due workshop formativi dedicati all’utilizzo dei kit LEGO® Education SPIKE e LEGO® Education Scienze. Strumenti pensati per sviluppare competenze trasversali come la logica, la programmazione e l’interdisciplinarietà, facilmente integrabili nella didattica quotidiana.

L’iniziativa di C2 Group nasce per favorire anche in giovanissimi studenti la collaborazione, il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi, elementi sempre più centrali nei percorsi formativi moderni. In un’epoca in cui il digitale è parte integrante della vita quotidiana, iniziative come questa permettono alla scuola di restare al passo coi tempi.