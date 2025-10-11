Continuità. Di prestazioni, risultati e risalita in classifica. È il paradigma che guida il Barletta al match casalingo con il Ferrandina, avversario che domenica alle 15.30 torna al Puttilli a 49 giorni dallo scherzetto di Coppa Italia: 1-1 ai tempi regolamentari e vittoria dei lucani ai calci di rigore. Una serata che resta ancora impressa nello specchietto retrovisore dei biancorossi.

Anche con il Ferrandina, così come nel precedente impegno casalingo con il Pompei, sarà un Barletta con qualche assenza. Detto del lungodegente Guadalupi, non saranno della partita Coccia, Bonnin e La Monica. Pizzulli confida nel pieno coinvolgimento di tutto il gruppo squadra.

Al centro della difesa è in odor di conferma Giuseppe Di Cillo. Classe 2006, prima volta in D dopo l’esperienza in Eccellenza con l’Atletico Acquaviva, sta maturando di partita in partita.

Di fronte un avversario a sette punti ma sin qui sempre sconfitto in trasferta in campionato. Probabile la conferma del poker Fantacci-Lattanzio-Da Silva-Laringe in attacco. Con il brasiliano a caccia della prima gioìa personale.