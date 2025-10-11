Nei giorni scorsi si è conclusa la prima parte dell’intervento straordinario di pulizia delle complanari e delle strade secondarie del territorio comunale di Barletta, a cura del personale di Bar.S.A. S.p.A..

Le operazioni hanno interessato diverse zone stradali di collegamento, spesso oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti. Durante i lavori, gli operatori hanno infatti riscontrato la presenza di materiali di ogni genere, tra cui elettrodomestici fuori uso, pneumatici, buste di rifiuti domestici, scarti di maglierie e attività artigianali, detriti e materiali inerti.

Un quadro che testimonia, ancora una volta, quanto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti resti una piaga per il territorio. Nonostante ciò, l’intervento ha permesso di restituire decoro e sicurezza alle aree interessate, grazie alla raccolta complessiva di circa 3.960 chilogrammi di rifiuti.

«Non possiamo che indignarci di fronte allo spettacolo indecoroso che i nostri operatori si trovano costretti ad affrontare – commenta l’avvocato Alessia De Finis, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A. –. Abbandonare rifiuti lungo le strade significa non solo deturpare il nostro territorio, ma anche mancare di rispetto verso la collettività e verso chi ogni giorno lavora con impegno per garantire igiene e decoro alla città».

Una seconda fase dei lavori verrà programmata nei prossimi giorni, in base alle priorità e alle condizioni operative. L’obiettivo resta quello di proseguire con decisione nella tutela del territorio e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Bar.S.A. rinnova infine l’appello ai cittadini a collaborare nel rispetto delle regole e dell’ambiente, ricordando che la pulizia della città è un dovere condiviso e un segno di civiltà.