A Barletta si accendono i riflettori sul disagio giovanile. In una città che negli ultimi anni ha registrato numerosi episodi di cronaca con protagonisti ragazzi anche minorenni, un’iniziativa promossa dal Forum delle Associazioni della Bat ha riunito esperti, istituzioni e realtà del territorio per un confronto aperto e partecipato. L’obiettivo? Comprendere le cause profonde del malessere che colpisce le nuove generazioni e costruire percorsi efficaci di prevenzione e sostegno. Tra i temi affrontati, l’impatto di modelli culturali e mediatici negativi, il ruolo delle politiche sociali, ma anche le esperienze positive già in atto sul territorio, che dimostrano come una rete attiva e coesa possa fare la differenza. Ad animare l’incontro, professionisti a contatto diretto con giovani e famiglie, accanto a rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine, della scuola e delle parrocchie. Il disagio dei ragazzi – spiegano a Barletta – è spesso lo specchio di un mondo adulto in difficoltà. Ed è fondamentale che le famiglie, per prime, siano disposte a mettersi in discussione.

Nuovi incontri sono in programma nelle prossime settimane per rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e realtà religiose, al fine di offrire un contributo di idee alle amministrazioni del territorio.

Il servizio.