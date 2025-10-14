Dal Ferrandina al Ferrandina. In 49 giorni il Barletta ha completato una prima parte del suo percorso di crescita. La richiesta avanzata da Massimo Pizzulli alla vigilia del match del Puttilli è stata trasformata in fatti dalla squadra. Vittoria di misura, terzo successo di fila e ko agostano di Coppa Italia messo alle spalle. Merito del graffio di Marco Manetta, difensore goleador che proprio in Coppa aveva trovato la prima gioia in biancorosso.

Quota 12 punti in classifica, zona playoff a -1 e primo posto a -5. Soprattutto nello specchietto retrovisore del Barletta brillano le quattro partite di fila senza prendere gol.

Per guardare la classifica, assicurano dal Barletta, è ancora presto. I fatti dicono però che le tre vittorie di fila con Manfredonia, Pompei e Ferrandina hanno riportato i biancorossi al tavolo dei grandi del campionato.

Riferimento a Coccia, Bonnin e La Monica. Recuperi attesi in vista della trasferta di domenica sul campo dell’Afragolese, match che Telesveva trasmetterà in diretta. I tre saranno in gruppo ma in modo graduale.