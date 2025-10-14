Rispetto alla precedente data di scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse relative gli eventi natalizi fissata al 12 ottobre 2025, il Comune di Barletta annuncia una proroga.
A causa di fattori critici di natura tecnica in fase di ricezione delle istanze di partecipazione, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione del programma eventi natalizi, sono prorogati alle ore 23:59 di giovedì 16/10/2025.
Restano invariate le modalità di inoltro.