Si è svolta questa mattina presso Palazzo Blu di Pisa la conferenza di presentazione e la preview della grande mostra “Belle Époque” curata dalla dott.ssa Francesca Dini, che sarà aperta al pubblico dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Barletta che con grande orgoglio ha contribuito alla realizzazione di questa straordinaria esposizione.

La Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta è presente infatti alla mostra di Pisa con il prestito di 9 capolavori della propria collezione tra cui Colazione in giardino, Il salotto della Principessa Mathilde, Figura di Donna e Alle Corse di Auteuil, che saranno esposte e ammirate da un vasto pubblico insieme a tante altre meravigliose opere d’arte provenienti da prestigiosi musei nazionali ed internazionali, quali il Museo del Louvre ed il Museo d’Orsay di Parigi, il Philadelphia Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi di Firenze ed il Museo e Real Bosco di Capodimonte”.

La partecipazione delle opere della collezione De Nittis alla mostra “Belle Époque” è stata prevista da un accordo di collaborazione sottoscritto da Comune di Barletta, Palazzo Blu Fondazione e la società Mondo Mostre, finalizzato anche alla realizzazione delle grandi mostre a Palazzo Della Marra “I Macchiaioli al tempo di De Nittis” e “Pranzo a Posillipo”, che si svolgeranno dal 22 ottobre 2025 al 6 aprile 2026”.