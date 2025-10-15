Screening, open day gratuiti, firma di protocolli d’intesa e tanta informazione: è intenso il calendario redatto dalla Direzione strategica dell’Asl Bt e dalla UOSVD Screening oncologici Asl Bt relativo alle campagne di screening nel mese di ottobre, tradizionalmente legato alla promozione della prevenzione.

18/10/2025 presso l’Ospedale Dimiccoli di Barletta, dalle 9:00-13:00: screening del carcinoma della mammella presso la Radiologia Senologica e screening del carcinoma della cervice uterina presso la Ginecologia. Grazie alla collaborazione con gli enti del terzo settore locali (ANDOS, Caritas di Barletta, Ambulatorio Popolare di Barletta) saranno selezionate donne appartenenti a categorie di pazienti fragili per essere sottoposte ad esami di senologici ed a visite ginecologiche;

21/10/2025 presso il PTA di Trani, UOSVD Day Service Oculistica, dalle ore 9:00-13:00: open day per lo screening della maculopatia, tel. 0883.483556 per informazioni e prenotazioni;

22/10/2025 Direzione Generale ASL BT – Andria. ore 10:00, firma del protocollo d’intesa tra ASL BT e OPI BT per dare poi l’avvio ad attività coordinate di promozione degli screening oncologici e screening dell’epatite C per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato;

23/10/2025 Capitaneria di Porto di Barletta, ore 10:00, firma del protocollo d’intesa tra ASL BT e Capitaneria di Porto per dare poi l’avvio ad attività coordinate di promozione degli screening oncologici e screening dell’epatite C per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato;

23/10/2025 Hall del Distretto Socio-Sanitario di Barletta, ore 9:00-12:30: informazione sugli screening oncologici ed esecuzione dello screening dell’epatite C (HCV) per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato;

28/10/2025 presso il PTA di Trani, Centro Dialisi, ore 9:00-13:00: open day con raccolta di anamnesi, controllo della pressione arteriosa, peso, altezza, calcolo indice di massa corporea;

28/10/2025 presso il Distretto Socio-Sanitario di Margherita di Savoia, ore 9:00- 12.30: informazione sugli screening oncologici ed esecuzione dello screening dell’epatite C (HCV) per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato;

29/10/2025 Barletta, Auditorium della Caserma dell’esercito, ore 9:30-11:30: informazione sugli screening oncologici, prenotazione degli esami per gli aventi titolo ed esecuzione dello screening dell’epatite C (HCV) per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato.