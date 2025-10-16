Una risalita della classifica che passa anche e soprattutto da un’ottima tenuta difensiva. Nel filotto di quattro risultati utili positivi totalizzati dal Barletta tra il Francavilla in Sinni e il Ferrandina, con 10 punti incamerati, spicca un altro dato: zero reti al passivo. L’ultimo gol preso dal portiere biancorosso Gabriel Fernandes risale al 20 settembre 2025, quello segnato da Ferrara nel ko per 2-1 sul campo della Sarnese.

Sono cinque i centri al passivo sin qui per il Barletta. Meglio in questo campionato hanno fatto solo Fasano e Martina con 4 gol presi. Il 20enne Fernandes evidenzia anche l’importanza del contributo dei compagni di reparto più esperti, da Manetta a Bonnin passando per Giambuzzi, Telera e Coccia.

Domenica i biancorossi faranno tappa sul campo dell’Afragolese per l’ottava giornata del campionato di Serie D, girone H. fischio d’inizio previsto alle 15. Diretta Telesveva, con un ampio prepartita, dallo stadio “Luigi Moccia” di Afragola, alle ore 14.50, sia sui social Facebook e YouTube, sia in tv attraverso la piattaforma HBB (disponibile con Smart Tv premendo il pulsante “ok” sul canale 18). L’auspicio firmato dal classe 2007 Di Jeva, uno degli under più impiegati da Pizzulli.

La vetta è a -5, la zona playoff a -1. Fernandes, che in Puglia ha già vinto tra Altamura e Casarano, ha le idee chiare sull’obiettivo finale.