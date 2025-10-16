Bar.S.A. S.p.A. comunica che a causa dello sciopero nazionale nel comparto dell’igiene ambientale, indetto per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, potranno verificarsi disagi nei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento sul territorio di Barletta. Tale mobilitazione è stata proclamata a seguito del mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore, motivo per cui il personale aderente allo sciopero sospenderà le proprie attività per tutta la giornata.

Bar.S.A. desidera informare la cittadinanza che, al termine dello sciopero, i servizi riprenderanno regolarmente e che saranno adottate tutte le misure organizzative necessarie per recuperare, nei giorni successivi, le prestazioni eventualmente non effettuate durante la giornata comunicata. Si segnala inoltre che, in conseguenza dello sciopero, entrambi gli ecocentri presenti sul territorio comunale potrebbero rimanere chiusi per l’intera durata della protesta.

L'azienda si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi che questa situazione potrà arrecare ai cittadini e sottolinea che tali disservizi sono del tutto estranei alla propria volontà. Bar.S.A. ringrazia la comunità per la comprensione e la collaborazione, auspicando un rapido ritorno alla normale operatività.