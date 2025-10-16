Il Sindaco Cannito comunica che si è conclusa la prima parte dell’intervento di pulizia delle complanari e delle strade secondarie del territorio comunale effettuate dagli operatori della Barsa.

Durante le operazioni, il personale incaricato ha riscontrato un’elevata presenza di rifiuti abbandonati di ogni genere, tra cui elettrodomestici fuori uso, pneumatici, buste di rifiuti abbandonate lungo le carreggiate, scarti provenienti da maglierie e attività artigianali, detriti e materiali inerti di vario tipo. Un quadro che testimonia, ancora una volta, quanto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti resti una piaga per il territorio.

L’intervento ha consentito di ripristinare il decoro e la sicurezza delle aree interessate, con la raccolta complessiva di circa 3.960 kg di rifiuti.

Una seconda fase dei lavori verrà programmata nei prossimi giorni, in base alle priorità individuate e alle condizioni operative.