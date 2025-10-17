L’Amministrazione comunale osserva oggi, 17 ottobre, la giornata di lutto nazionale proclamata dal Consiglio dei Ministri in ricordo dei tre carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel D’Azzano. La bandiera italiana e quella europea saranno esposte a mezz’asta nelle

sedi municipali.

Ieri l’Amministrazione comunale ha espresso alla Legione “Veneto” e al Comando provinciale di Verona dei Carabinieri, nonché ai familiari delle vittime, sentimenti di solidarietà e vicinanza per il drammatico accaduto, manifestando altresì stima per l’incessante operato dell’Arma a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

I migliori auguri di pronta guarigione sono stati infine rivolti dall’Ente civico ai militari rimasti feriti nel medesimo attentato.