Un brutto Barletta cede per 3-2 all’Afragolese e rimedia la seconda sconfitta in campionato, interrompendo il filotto di tre vittorie consecutive.

Biancorossi che sfiorano subito il vantaggio con Manetta, ma che subiscono al 16’ la rete dell’1-0: difesa mal posizionata, ne approfitta Panariello che, indisturbato, realizza. Biancorossi che non riescono a capitalizzare, fino al 44’, quando Fantacci controlla e disegna una parabola meravigliosa che termina in rete. Un gol bellissimo, un gol che illude i tifosi biancorossi, visto un secondo tempo decisamente sottotono.

Nella ripresa infatti, è monologo dei locali, che sfiorano ripetutamente il vantaggio. 2-1 che arriva al 75’ con Porzio, in sospetta posizione di fuorigioco, che batte Fernandes. Barletta stordito e che subisce il tris al 79’ ancora con Porzio. Biancorossi che trovano tardivamente, in pieno recupero, la rete del definitivo 3-2. Brutto Barletta, serve resettare e ripartire.