Domenica mattina i volontari de La Via della Felicità di Barletta hanno organizzato un altro intervento di raccolta rifiuti. Con la stagione invernale alle porte, hanno deciso di ritrovarsi sulla litoranea di Levante per ripulire la spiaggia dai rifiuti.

I volontari hanno rinvenuto moltissimi rifiuti: cartacce, plastica, bottiglie di vetro, taniche e cassette, delle reti, lattine, mozziconi e molto altro.

Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, ha affermato che «a breve inizierà la stagione invernale ma noi vogliamo continuare con la nostra attività al fine di tenere la litoranea pulita dai rifiuti».

Oltre a ciò, bisogna ricordare che i rifiuti vicino al mare sono altamente dannosi per la fauna ittica, che poi viene utilizzata anche dall’Uomo come alimento. In molto pescato sono state rinvenute microplastiche.

Ecco perché La Via della Felicità vuole ricordare a tutti i cittadini di non abbandonare i rifiuti sulle spiagge, vicino al mare.

“Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” – suggerisce l’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa.

Le iniziative continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a [email protected].