Si è svolta ieri, sul Circuito Internazionale di Pomposa (FE), l’ultima tappa della Promorace Cup, valida anche per il titolo di Campione Nazionale Moto Asi. Il campionato, che promuove diverse categorie motociclistiche e mette in risalto giovani talenti nazionali, ha visto la partecipazione di circa 90 piloti per ognuno dei 5 weekend di gara tenutisi a Ortona, Latina, Limatola, Aprilia e Pomposa.

Nella categoria Minimotard “2 tempi” ha vinto il barlettano Francesco Fasanella, dominando entrambe le manches dell’ultima tappa, valida anche come finale Nazionale Moto Asi. Il giovanissimo pilota, se pur al primo anno di competizioni agonistiche, è riuscito a guadagnare il titolo conducendo un campionato in continua crescita e costanti piazzamenti sul gradino più alto del podio.

Classe 2010 e allenato dal papà, ex pilota degli Internazionali Supermoto d’Italia, Fasanella è riuscito a guadagnare la vittoria di categoria in tutte le gare e la vittoria assoluta Minimotard in 2 tappe su 5.

Il prossimo anno si cimenterà nella categoria Motard 450cc e non possiamo che augurare il meglio a questa giovane promessa della Città della Disfida.