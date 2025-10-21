E’ stato avviato da parte dell’Amministrazione un ampio programma di adeguamento e manutenzione delle aree adibite a parchi giochi.

In particolare sono stati riparati o sostituiti alcuni giochi non fruibili a causa di danneggiamenti sia all’interno del Parco dell’Umanità, sia nei giardini del castello. Proprio lì è stata sostituita l’altalena riservata ai diversamente abili realizzata con materiali più sicuri e più adatti ai fruitori. Il programma procederà ad oltranza per tutte le aree giochi della città.

«L’Amministrazione compie tutti gli sforzi possibili – ha dichiarato il Sindaco Cannito – per mantenere nelle migliori condizioni possibili le aree giochi dei nostri spazi ludici. Ogni impegno, però, risulta vano se non si entra nell’ottica che le giostrine sono di proprietà pubblica e meritano il giusto rispetto.

Ogni riparazione e sostituzione non solo implica una spesa di denaro pubblico ma impedisce anche ai bambini di usufruire delle giostrine. Invocare i controlli è giusto, e su questo si impegna l’Amministrazione, ma è importante che tutti i cittadini collaborino e avvisino la Polizia Locale in caso di atti vandalici».