Il 20 ottobre il Generale di Divisione Guido Mario Geremia, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, ha reso visita alle Fiamme Gialle della Provincia Barletta-Andria-Trani. L’Autorità di vertice Regionale si è recata presso la Caserma “M.A.V.M. Fin. Giovanni De Santis”, sede del Comando Provinciale dove è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Andrea Di Cagno.

Il Generale Geremia dopo aver rivolto il proprio saluto ad una rappresentanza delle Sezioni di Barletta, Trani e Bisceglie dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, nonché del personale in servizio presso i Reparti del Corpo della Provincia BAT, ha avuto un incontro approfondito con i Comandanti degli stessi e con gli Ufficiali dipendenti, nel corso del quale è stata, tra l’altro, analizzata la situazione socio-economica della circoscrizione di servizio, unitamente ai principali aspetti di gestione del personale, della logistica e delle infrastrutture in uso al Corpo nella Provincia.

Un approfondimento specifico è stato poi riservato alle principali tematiche operative affrontate dai Reparti della Provincia, facendo il punto sulle più importanti attività investigative condotte nei settori di interesse istituzionale della Guardia di Finanza nonché sulle sfide che lo attendono per elevare ulteriormente il livello qualitativo di contrasto ai fenomeni criminali di un territorio, come quello della sesta Provincia, che vede il Corpo particolarmente impegnato contro la criminalità economico-finanziaria, anche organizzata, gli sprechi e le truffe in materia di spesa pubblica, l’evasione fiscale.

Al termine dell’incontro, il Comandante Regionale ha inteso esprimere sentimenti di gratitudine per la dedizione e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali dalle Fiamme Gialle della Provincia BAT.