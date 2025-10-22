Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, presso il Teatro Curci a Barletta, si terrà una due giorni su “Instabilità articolari: dal trauma alla protesica” in occasione del congresso regionale dell’Associazione Pugliese Lucana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri.

Il congresso si propone di offrire una panoramica aggiornata e multidisciplinare sulle instabilità articolari, mettendo a confronto esperienze cliniche, soluzioni chirurgiche e innovazioni tecnologiche, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per una gestione efficace e sostenibile, in linea con le più recenti evidenze scientifiche. Attraverso sessioni tematiche, casi clinici e discussioni interattive, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire sia gli aspetti fondamentali che le sfide emergenti nel trattamento delle instabilità articolari, in un percorso che va dalla gestione del trauma acuto fino alle complicanze della chirurgia protesica

L’instabilità articolare rappresenta, infatti, una delle sfide cliniche più complesse nell’ambito dell’ortopedia e traumatologia, con implicazioni rilevanti sia nella popolazione giovane e sportiva, sia nei pazienti sottoposti a chirurgia protesica.