Si è svolta ieri, nel cuore di Barletta, una delle tappe della campagna nazionale “Nonno Ascoltami!”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione dei disturbi uditivi che, quest’anno, ha visto come grande novità il progetto “Udito e Sicurezza Stradale”.

L’evento, organizzato da Udito Italia Onlus in collaborazione con la Polizia Stradale, l’ACI e il supporto della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione di Clown Terapia di Barletta, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare cittadini di ogni età sull’importanza di un udito sano per una guida sicura e responsabile.

La campagna nasce dal riconoscimento di un nesso diretto tra capacità uditiva e prontezza di reazione alla guida: un deficit dell’udito, infatti, può ridurre la percezione dei pericoli e compromettere la sicurezza stradale.

La questione riveste una particolare importanza anche alla luce del recente emendamento alla riforma del Codice della Strada che introduce un controllo più accurato e strumentale delle capacità uditive in fase di rilascio o rinnovo della patente di guida — un passo importante verso una maggiore tutela della collettività.

Durante la giornata, numerosi cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente a screening uditivi effettuati da personale medico-sanitario qualificato, mentre gli operatori della Polizia Stradale della Sezione Polizia Stradale B.A.T., in compagnia del Camper Azzurro, hanno incontrato famiglie, giovani e anziani per promuovere la cultura della sicurezza stradale e il rispetto delle regole del Codice della Strada.

Attraverso materiali informativi, testimonianze e momenti di confronto interattivo, i partecipanti hanno potuto approfondire il tema dell’attenzione alla guida e dell’importanza di comportamenti responsabili, soprattutto in presenza di deficit sensoriali.

La presenza della Croce Rossa e dei volontari della Clown Terapia di Barletta ha contribuito a rendere l’atmosfera accogliente e inclusiva, unendo prevenzione, solidarietà e momenti di sorriso, in linea con lo spirito di “Nonno Ascoltami!”, che da anni porta nelle piazze italiane la cultura della salute e della prevenzione.