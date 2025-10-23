Oggi in Direzione Generale ad Andria è stato firmato dal Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo e dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della Bat Giuseppe Papagni un protocollo d’intesa per dare l’avvio ad attività coordinate di promozione degli screening oncologici e screening dell’epatite C, attraverso campagne di informazione e comunicazione, diffusione di materiale divulgativo, partecipazione ad incontri e convegni, giornate dedicate di promozione della prevenzione rivolte alla popolazione.

Obiettivo del protocollo di intesa è quello di ampliare l’impatto delle attività di screening sulla comunità, continuando in maniera più efficiente la lotta contro il cancro e la promozione dei corretti stili di vita e della prevenzione, far incrementare il livello di conoscenza della popolazione target dei diversi programmi di screening per favorire un’adesione consapevole agli stessi, aumentando la percezione del rischio di patologie oncologiche e croniche.

“Si tratta di un protocollo di intesa che sancisce una collaborazione già molto forte con l’Opi Bat – dice Tiziana Dimatteo – le attività di promozione degli screening oncologici non possono e non devono fermarsi, ma anzi hanno bisogno di energie sempre rinnovate per raggiungere tutta la popolazione di riferimento. “Abbiamo già organizzato le prime due giornate di informazione e di promozione degli screening oncologici – dice Giuseppe Papagni – il 14 dicembre saremo a Bisceglie in Piazza San Francesco mentre il 21 dicembre saremo in viale Crispi ad Andria. Questo protocollo ufficializza la nostra piena disponibilità e la nostra collaborazione nella organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione oncologica”.