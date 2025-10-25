Si informano i cittadini di Barletta che l’INPS ha completato la fase di definizione della lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”. L’elenco è pubblicato, unitamente ad ogni altro aggiornamento sul contributo, sulla rete civica del Comune di Barletta (Utilità – Aree
Tematiche – Welfare Servizio Sociale Online – Carta dedicata a te 2025) nella pagina web accessibile dal seguente link:
https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/207376-carta-dedicata-a-te
Carta dedicata a te 2025, completata la fase di definizione della lista dei beneficiari
L’elenco è pubblicato sulla rete civica del Comune
