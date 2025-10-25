Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del dottor Michele Cianci, presidente Comitato Operazione Aria Pulita, in merito al ferimento di Giuseppe Di Bari avvenuto a Barletta:

«Ciò che è accaduto oggi a Barletta, manifesta, ancora una volta, lo stato della nostra città! È inutile che le Istituzioni rappresentino questo capoluogo di provincia come un’isola felice perché così non è! Il ferimento del Presidente del Comitato 167 Giuseppe Di Bari è una dimostrazione di forza contro lo Stato e contro coloro che si battono per una maggiore attenzione alla civiltà e alle problematiche cittadine! Questo non è grave ma gravissimo. Esprimiamo la totale solidarietà e vicinanza a Giuseppe Di Bari e alla sua famiglia, nella certezza che presto si ristabilirà e tornerà a lottare per i diritti dei cittadini ancora più forte e determinato di prima! Forza Giuseppe!

Da parte nostra chiediamo un intervento urgente della Prefettura, del Sindaco e di tutti coloro deputati a gestire l’ordine pubblico.

Ordine pubblico che non può essere tutelato con la chiusura di strutture pubbliche bensì con controlli continuativi ed efficaci anche con l’intervento dell’esercito.

Il nostro silenzio, quello dei cittadini innamorati di Barletta, non può essere ottenuto con le minacce e la violenza bensì con fatti concreti che possano dare la possibilità alle famiglie di passeggiare serenamente per i loro quartieri e solo questo il nostro legittimo desiderio che rivolgiamo alle Istituzioni tutte!».