Dal letto dell’ospedale dove è ricoverato dopo l’agguato, Giuseppe Di Bari racconta quei minuti di terrore e lancia un messaggio ai mandanti: “Volevano uccidermi, ma continuerò a lottare per la mia città”.
Il servizio di News24.city
Il presidente del comitato di quartiere 167 racconta i minuti di terrore vissuti
