La vittima è Giuseppe Di Bari, 59 anni, conosciuto a Barletta per il suo impegno sociale all’interno del Comitato di zona 167. Secondo le prime ricostruzioni, Di Bari sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi sparati da un uomo, in quello che sembra essere a tutti gli effetti un agguato. Il 59enne è stato inseguito a piedi e ferito ad una gamba prima di essere soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino. Sul luogo della sparatoria sono immediatamente intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.