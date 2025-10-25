«Ancora una volta la nostra città viene offesa da atti criminosi. Desidero esprimere la mia vicinanza e augurare una pronta guarigione a Giuseppe Di Bari». Lo scrive sui social il sindaco di Barletta, Mino Cannito.

«Auspico che le Forze dell’Ordine possano individuare al più presto i responsabili di questo grave episodio. Un fatto che sfregia il nome di Barletta e che suscita preoccupazione e sdegno in tutti i cittadini perbene. Tutto questo mi rattrista molto perché vanifica ogni sforzo di rendere la nostra città più bella, accogliente e sicura».