«Confesercenti Prov.le B.A.T. sede di Barletta, per voce del Presidente Palmino Canfora, del direttore Raffaele Mario Landriscina e del Presidente Pubblici Esercizi Francesco Petruzzelli, esprimono profonda vicinanza e solidarietà a Giuseppe Di Bari, Presidente del Comitato di Quartiere zona 167 di Barletta, vittima di un vile atto intimidatorio.

Quanto accaduto nella serata del 24 ottobre rappresenta un grave attacco non solo alla sua persona, ma a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per il bene della comunità, per la tutela del territorio e del decoro urbano oltre che per la salvaguardia della legalità.

Giuseppe Di Bari è da anni un punto di riferimento per il quartiere e per la città intera, e il suo impegno civico merita rispetto e protezione. Confesercenti Prov.le B.A.T. condanna fermamente ogni forma di violenza e intimidazione e ribadisce il proprio sostegno a tutte le realtà associative che operano con coraggio e determinazione per migliorare il benessere e la qualità della vita dei nostri quartieri.

A Giuseppe Di Bari va il nostro abbraccio con l’augurio di una pronta guarigione e con la certezza che la sua voce continuerà a farsi sentire, più forte di prima».