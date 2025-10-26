I fischi del “Puttilli” a fine partita certificano la delusione per un risultato non all’altezza delle aspettative. Barletta e Paganese non vanno oltre l’1-1. Al vantaggio biancorosso di Laringe al 41’ del primo tempo, risponde nella ripresa Pierce al 34’, poi secondi dopo un gol annullato al Barletta per fuorigioco.

Pizzulli ritrova negli 11 titolari proprio Laringe, tra i migliori in campo, oltre a Bonnin tornato a far coppia dietro con Manetta da primo minuto. Rispetto al match perso ad Afragola, il tecnico cambia tutto l’attacco: dentro La Monica supportato da Lattanzio, Giambuzzi e Laringe esterni del 4-4-2. Mister Novelli, ex di turno, disegna il 4-3-3, a caccia del sesto risultato utile di fila supportato da 600 tifosi giunti da Pagani.

Pronti via e Laringe dopo meno di un minuto invita La Monica al tiro in area avversaria, mira da rivedere. All’8’ il primo squillo della Paganese, conclusione di Costanzo centrale. Sul ribaltamento Lattanzio va a centimetri dal vantaggio, sfiorando il palo. Poi il match si addormenta fino al 36’ quando Giambuzzi spreca da ottima posizione in area campana. Al 39’ Lattanzio e De Nova vanno al contatto, l’attaccante biancorosso chiedere il calcio di rigore. Non accontentato dall’arbitro, Ammannati della sezione di Firenze. Al 41’ poi il vantaggio dei padroni di casa: contropiede letale guidato da Laringe che va via in solitaria, entra in area e la mette dove Gallo non può arrivare. E’ 1-0, secondo gol per l’esterno offensivo. Tre minuti dopo la Paganese prova a reagire: azione insistita, gran bagarre in area, poi Mancino conclude a lato. All’intervallo il Barletta è avanti.

La ripresa si apre altre proteste in casa Barletta: al 3’ minuto altro contatto in area, con Lattanzio a terra. Non c’è fallo per il direttore di gara. Al 6’ lo stesso Lattanzio va nuovamente vicino al gol. C’è però la deviazione in corner. Al 12’ altro contropiede Barletta, pallone nel mezzo, La Monica non ne approfitta e spreca. E’ l’ultimo guizzo dell’attaccante sostituito poi da Da Silva. Al 18’ riecco la Paganese con la punizione di Lombardi che chiama Fernandes alla deviazione in angolo. Dall’azione da corner che segue, Labriola va al tiro, centrale. Al 33’ il Barletta trova la rete del raddoppio con Manetta, ma si alza la bandierina, fuorigioco e qualche timida protesta del difensore biancorosso. Un minuto dopo arriva la beffa: il Barletta non allontana la sfera dalla propria area, la Paganese riagguanta il pari con la conclusione di Pierce. E’ 1-1 al “Puttilli”. I ragazzi di Pizzulli stentano a reagire, e al 38’ Pierdomenico cerca il sorpasso, conclusione parata in due tempi da Fernandes. Al 47’, nel recupero finale, Manetta di testa non va troppo lontano dal palo. Barletta e Paganese finisce qui.

La squadra campana allunga la propria striscia. Il Barletta non riesce a ritrovare il sorriso dopo il Ko di Afragola. Domenica prossima altro test ai piani alti con la sfida al “Tursi” contro il Martina, partita da ex per mister Pizzulli e che sarà trasmessa in diretta da Telesveva in #semprefuoriperilcalcio. La Paganese ospiterà il Manfredonia.