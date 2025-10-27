Pubblichiamo la nota stampa del Senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare antimafia, in merito all’agguato nei confronti di Giuseppe Di Bari.

«Esprimo il mio pieno sostegno al Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha reagito con tempestività al grave episodio che ha visto ferito alle gambe Giuseppe Di Bari, Presidente del Comitato di Quartiere 167. La sua decisione di chiedere al Prefetto la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è un segnale concreto di responsabilità e attenzione verso la comunità.

Questi gravi episodi vanno subito stigmatizzati. È fondamentale che la convocazione del Comitato porti a misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini e per ripristinare la legalità, soprattutto quando la violenza colpisce senza remore “tra la gente”. Sarò al fianco del Sindaco in tutte le iniziative necessarie per tutelare la comunità e garantire che la risposta delle istituzioni sia pronta e efficace».