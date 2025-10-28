Con odierna ordinanza sindacale, è stato disposto il regolare svolgimento del mercato settimanale e dei mercati rionali nella giornata di sabato 1° Novembre 2025 (ricorrenza di Ognissanti), osservando le modalità e i consueti orari.
Il provvedimento, accogliendo le proposte presentate all’Amministrazione comunale dalle Associazioni di categoria territoriali, consentirà agli operatori commerciali su area pubblica di incentivare le attività economiche garantendo al tempo stesso un servizio utile alla collettività.