Grande partecipazione nella zona 167 di Barletta questa sera per il sit-in di solidarietà organizzato dal Comitato di Quartiere e dal presidio cittadino di Libera per rispondere pacificamente all’agguato di venerdì sera in cui è rimasto ferito da tre colpi di pistola il 59enne Giuseppe Di Bari, presidente del comitato. Di Bari è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Dimiccoli. Il responsabile dell’agguato si è dato alla fuga dopo aver sparato, raggiungendo un complice a bordo di una moto. Le immagini di videosorveglianza della zona sono al vaglio delle forze dell’ordine. Al corteo non ha preso parte il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, all’estero per motivi personali. Presenti altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni.