L’Associazione politico-culturale “Per Barletta” esprime vicinanza e solidarietà a Giuseppe Di Bari e alla sua famiglia per quanto accadutogli lo scorso venerdì. «È intollerabile quanto verificatosi, solo per avere espresso una critica o una opinione nei confronti della progettualità non concordata o per avere promosso iniziative per il territorio della zona 167», si legge nella nota firmata dall’avvocato Riccardo Dibari.

L’associazione “Per Barletta” si dichiara «in prima linea perché sia rispettato il diritto costituzionale e insopprimibile di manifestare liberamente il proprio pensiero, a maggior ragione quando incide criticamente per il bene comune e il diritto di controllo delle attività sui territori che non siano concordate con i principali interessati».

«Auspichiamo che le forze dell’ordine si attivino per garantire il pieno esercizio di questi diritti sia agli individui che alle associazioni», conclude la nota dell’associazione.