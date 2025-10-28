Sono terminate a notte fonda le operazioni di prelievo dell’undicesima donazione d’organo nella ASL BT. Un uomo di 75 anni di Margherita di Savoia ha donato il fegato: le operazioni si sono svolte nelle sale operatorie dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dirette dal dottor Michele Debitonto, con l’intervento dell’equipe del Policlinico di Bari.

A dare il consenso sono state la moglie e le due figlie dell’uomo. «Il nostro grazie va a loro che hanno scelto la vita», dice Tiziana Dimatteo, commissario straordinario ASL BT. «Questa provincia continua a dare prova di solidarietà e di rispetto per la vita che continua anche nel momento del dolore più profondo».

Tutte le operazioni sono state coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello: «Grazie alla famiglia e grazie ai tanti operatori del Dimiccoli che hanno collaborato alle procedure di donazione. In queste circostanze è necessario ricordare che oggi abbiamo tanti modi per esprimere la nostra scelta di donazione e possiamo farlo innanzitutto in occasione del rinnovo della carta di identità, quando ci viene chiesto di scegliere se essere o meno donatori di organi. La donazione è vita, è speranza, è aiuto e mano tesa verso il prossimo».