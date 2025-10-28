Il Comitato Vie Donizetti e Rossini denuncia lo stato di degrado e di pericolo pubblico in cui versano le principali strade della zona, in particolare le vie Giuliani e Rossini, a causa della mancata manutenzione degli alberi presenti nell’area e del deterioramento delle strade medesime.

Diverse radici degli alberi che insistono nelle suddette vie da tempo si stanno espandendo nel sottosuolo e iniziano a fuoriuscire sulla sede stradale, a ridosso dei marciapiedi e degli ingressi delle abitazioni, creando avvallamenti e dislivelli che mettono a rischio l’incolumità pubblica e la stabilità delle palazzine interessate. In alcuni casi, si assiste al fenomeno di radici degli alberi che iniziano a penetrare nelle strutture delle abitazioni con infiltrazioni negli scantinati e box, circostanza abbastanza seria e rilevante che rischia a lungo andare di creare problemi agli immobili.

Inoltre, su via Giuliani da sempre c’è carenza del sistema fognale per la raccolta delle acque piovane, la cui mancanza dopo le piogge copiose è causa di allagamenti della sede stradale e invasione nei box e scantinati delle abitazioni. Una situazione che rientra nel quadro più complesso di criticità della viabilità dell’intera zona già in passato oggetto di segnalazione da parte del comitato: marciapiedi con alberi pendenti sulla strada, mattonata divelta sempre dalle radici e sede stradale sconnessa per l’usura dell’asfalto.

Giova ricordare che proprio nell’area verde tra via Giuliani e via Rossini, ad angolo con via Bellini, qualche mese fa c’è stata la caduta di un albero. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il comitato chiede all’Amministrazione Comunale di adoperarsi con estrema urgenza per provvedere ai seguenti interventi: potatura e manutenzione degli alberi presenti nella zona, riparazione e sistemazione dei marciapiedi e delle strade danneggiate, controllo e valutazione di interventi da operare nei casi delle radici degli alberi che stanno invadendo gli immobili.