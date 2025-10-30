In occasione del 2 Novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione, sarà celebrata la S.Messa presso la Cappella del Cimitero Comunale. La funzione religiosa avrà inizio alle ore 10,00 e sarà celebrata da S.E. l’Arcivescovo Mons.Leonardo D’Ascenzo.

Al termine del rito verranno tributati gli onori ai caduti presenti nel sacrario dei soldati italiani. La cerimonia si concluderà con la visita nell’ossario monumentale dei militari e partigiani slavi.

Parteciperanno Autorità civili e militari e rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.