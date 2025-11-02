Si è svolta questa mattina presso il Cimitero di Barletta la cerimonia commemorativa dei defunti organizzata dall’Amministrazione comunale. La Commemorazione ha visto il suo primo momento con la funzione religiosa celebrata davanti alla Cappella alla presenza di autorità civili e militari. In rappresentanza della Repubblica della Slovenia erano presenti l’Ambasciatore Matjaz Longar, l’ufficiale di collegamento Roman Coh e il Console onorario a Bari Ferdinando Parente, per la Serbia l’Addetto alla Difesa in Italia Savic e il Console Onorario per la regione Puglia Gabriella Gentile.

Al termine della celebrazione religiosa i rappresentanti istituzionali hanno tributato gli onori ai caduti presenti sia nel sacrario dei soldati italiani, sia nell’ossario monumentale dei militari e partigiani slavi caduti nell’arco dei due conflitti mondiali.