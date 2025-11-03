Bar.S.A. S.p.A. comunica che, come previsto dal piano di selezione per il reclutamento di nuovo personale, è stata ufficialmente pubblicata la banca dati dei test concorsuali, consultabile da oggi sul sito istituzionale dell’azienda. Il file contiene i 2000 quesiti che saranno utilizzati per le prove concorsuali come previsto dai bandi pubblicati. I test, che saranno oggetto di selezione nelle prove che si terranno dal 1° al 3 dicembre 2025, comprendono domande su logica verbale, matematica, cultura generale e attitudini psico-attitudinali.

Tale banca dati attiene alla prova preselettiva, per le rispettive procedure concorsuali che di seguito elenchiamo:

– n.15 posti per Operatore Ecologico a tempo pieno e indeterminato – area operativo funzionale, spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari del CCNL Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE/ASSOAMBIENTE – livello 1/B;

– n.14 posti per Operatore Ecologico a tempo pieno e indeterminato – area operativo funzionale, spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari del CCNL Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE/ASSOAMBIENTE – livello 2/B;

– n.5 posti per Operaio specializzato con mansioni di addetto alla manutenzione del Verde Pubblico Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 3°;

– n.2 posti per Operaio con mansione di – addetto al canile comunale – Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 2°;

– n.2 posti per Operaio con mansione di – addetto alle soste a pagamento Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 4°.

Bar.S.A. S.p.A. coglie l’occasione per chiarire che non verrà effettuata alcuna prova preselettiva per la selezione relativa al posto di “Operaio specializzato con mansioni di manutentore e riparatore delle parti e dei sistemi meccanici”. Per questa posizione, infatti, i candidati accederanno direttamente alle prove scritte senza necessità di preselezione in quanto il numero di domande, per questa precisa posizione, è inferiore a 40 e dunque non sarà sostenuta la prova preselettiva e i candidati saranno ammessi con riserva alla successiva prova scritta.

La Banca Dati è ora disponibile al link diretto:

https://trasparenza.parsec326. it/en/web/bar.s.a-s.p.a./ bandi-di-concorso

Con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e imparzialità nel processo di selezione, la pubblicazione della banca dati rappresenta un passo fondamentale per permettere a tutti i candidati di prepararsi adeguatamente alle prove. La selezione per i 39 posti a tempo indeterminato di Bar.S.A. S.p.A. prosegue così come stabilito, in piena coerenza con i principi di merito e trasparenza, a beneficio della comunità e dell’intera azienda.

Per ulteriori informazioni, si invita la cittadinanza a consultare il sito ufficiale dell’azienda.