Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata da Domenico De Santis (PD), candidato consigliere alle prossime elezioni regionali in Puglia:

«I dati diffusi oggi ci dicono una cosa chiara: la Puglia cresce, e cresce bene. Da 10 anni lavoriamo con serietà, visione e coesione per trasformare la nostra regione da fanalino di coda a modello di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita. Oggi possiamo dire con orgoglio che quel percorso sta dando frutti concreti.

Il lavoro del governo regionale, guidato da Michele Emiliano e da una squadra competente e radicata nei territori, ha saputo valorizzare le energie migliori della Puglia — dalle imprese al turismo, dall’agricoltura all’economia verde — creando opportunità, investimenti e fiducia. Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma un trampolino di lancio. Continueremo su questa strada assieme ad Antonio Decaro con ancora più forza e determinazione, per fare della Puglia un laboratorio di buon governo e di futuro per tutto il Mezzogiorno.

Il Partito Democratico è e sarà sempre al fianco di chi crede nel cambiamento concreto, fatto di competenze, lavoro e passione per la nostra terra».