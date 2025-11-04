Si sono svolte anche a Barletta le celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che hanno visto le autorità, la cittadinanza e una numerosa rappresentanza di studenti assistere a momenti di profonda commozione in ricordo dei nostri soldati caduti a difesa della Patria.

Corone sono state deposte in luoghi simbolo della città: alla lapide sita all’ingresso di Palazzo di Città che ricorda i decorati con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, al monumento ai Caduti e sul luogo dell’eccidio dei vigili urbani e netturbini fucilati dalle forze naziste nel tragico settembre 1943.