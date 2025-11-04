La partita si è aperta con una meta subita al primo minuto, subito dopo il calcio d’inizio. Nonostante la difficoltà iniziale e la perdita della linea trequarti dopo pochi minuti, i Draghi hanno mantenuto lucidità e spirito di squadra.

Per oltre un’ora hanno gestito il possesso, conquistato mischie e touche, e costruito gioco, malgrado la difesa avversaria ha cercato in tutti i modi di contrastare l’avanzare dei Draghi. Nel finale, la pressione costante ha portato alla meta del pareggio.

Un risultato che premia la tenacia e la capacità di adattarsi, anche in condizioni complicate. Il coach, Antonio Cassinese, ha dichiarato a fine partita: «Sono fiero di questa squadra, perché ha saputo restare unita, reagire e lottare fino all’ultimo minuto».

Rugby Rende – Draghi Bat Rugby 10-10