AStare e l’associazione culturale “LettidiPiacere” presentano: NINO ROTA MUSICHE DA FILM

dal Gattopardo al Padrino

Domenico Balducci pianoforte

L’evento, con ingresso esclusivamente su prenotazione, è in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 21:00 nell’accogliente ed elegante sede di A Stare in via Geremia di Scanno 32 a Barletta.

Info e prenotazioni 3534512809

Nino Rota, appartenente a una famiglia di musicisti, cominciò a suonare il pianoforte a quattro anni, a comporre a otto. Dopo essersi diplomato al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, seguì un corso di perfezionamento in America, poi si laureò in lettere a Milano nel 1936. Già da tre anni, intanto, aveva cominciato a comporre per il cinema, invitato dalla società produttrice Lux. Dal 1937 al 1938 insegnò al liceo musicale di Taranto, successivamente (1939) passò al conservatorio di Bari, del quale divenne direttore nel 1950, mantenendo tale carica per più di venticinque anni.

Nel frattempo si dedicò alacremente alla composizione per le sale da concerto e per il teatro, fornendo anche numerose musiche di scena per spettacoli di prosa, balletti e riviste. Dopo una nutrita attività per film di vario genere, nel 1950 incontrò F. Fellini, cosa che diede luogo a una delle più fertili combinazioni di talenti della storia del cinema. Nascono così le colonne sonore per i film di Fellini a partire da Lo sceicco bianco (1952) per arrivare a Prova d’orchestra (1979), cioè fino a quando R. avrà vita. Ma le fatiche cinematografiche di R. non sono da limitare a quelle dei film felliniani. Celebri, e premiate con l’Oscar, le contribuzioni alle due parti di Il padrino (1972 e 1974) di F. Coppola. Particolarmente importante fu anche la collaborazione sistematica con L. Visconti: Senso (1954), Le notti bianche (1957), Rocco e i suoi fratelli (1960), Il gattopardo (1963).