Essere o non essere? L’interrogativo in casa Barletta dopo 10 giornate di campionato è più vivo che mai. I punti ottenuti sul campo sono 14 su 30 a disposizione, il contatore dalla vetta del girone H di Serie D, occupata dal Fasano, recita -10. Siamo a meno di un terzo della competizione, è vero, ma i margini di errore per una squadra costruita per provare a lottare per i piani altissimi della classifica nonostante lo status di neopromossa sono praticamente prossimi allo zero. Lo 0-0 di Martina Franca ha messo in evidenza una squadra capace di imporsi a tratti su uno dei campi più complicati della categoria e di andare a un passo dal colpo grosso, negato solo dai legni.

L’attacco, o meglio buona parte dei suoi interpreti, è stato il grande assente nella stagione biancorossa sin qui. Basti pensare che tra Da Silva, La Monica e Sassanelli c’è una sola rete all’attivo. A convincere sono Lattanzio e Laringe, con cinque gol totali, mentre Fantacci nonostante i tre centri viaggia a corrente alternata.

L’interrogativo di fondo resta lecito: quali ambizioni ha questo Barletta? Sono immutate rispetto a inizio stagione? Leggendo alcune considerazioni del presidente Marco Arturo Romano negli scorsi giorni sui social, l’interrogativo sorge spontaneo. Così la sfida casalinga di domenica prossima al Gravina, oggi a +1 su Piarulli e compagni, ha il sapore di uno snodo decisivo. Intanto la difesa saluta Telera, mai titolare sin qui e passato al Canosa. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un sostituto per rinforzare un reparto numericamente corto.