“Sono lieto di annunciare l’apertura di uno sportello informativo del Dipartimento Welfare della Regione Puglia presso la sede regionale di Barletta, ad aggiungere a quelli di Lecce e Foggia”. Così Ruggiero Mennea, delegato al Welfare della Regione Puglia e candidato nella lista Popolari con Decaro Presidente nel collegio di Barletta-Andria-Trani delle prossime elezioni regionali in Puglia.

“Questa dislocazione è stata una pietra miliare della mia attività di delegato al Welfare della Regione Puglia ben consapevole che la presenza sul territorio di tali strutture rappresenti un valore aggiunto derimente nel confrontarsi con tematiche delicate come quelle afferenti alla poliedrica galassia del Welfare – ha proseguito Mennea -. A partire da venerdì lo sportello informativo sito in viale Marconi (nella struttura degli Uffizi dell’orto botanico) sarà operativo e presidiato da personale del Dipartimento ogni venerdì in orari di ufficio con un ampliamento giornaliero nel prossimo futuro.

L’obiettivo di questo sportello decentrato è quello di rafforzare la nostra presenza sul territorio e rendere più agevole il dialogo con gli Ambiti territoriali, gli enti del Terzo Settore e i cittadini”.

“Ribadisco il mio fermo convincimento legato all’importanza della prossimità istituzionale e non ho dubbi che questo nuovo presidio rappresenti un passo concreto per rendere le politiche sociali più vicine, accessibili ed efficaci con un notevole sgravio di problematiche per chi non sarà più costretto a doversi recare a Bari”, ha concluso Mennea.