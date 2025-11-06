Tutti colpevoli. Chi più, chi meno. Non può essere diversamente, quando il “piatto piange”. E a “piangere”, in questo momento, al Barletta è soprattutto – ma non solo – la classifica: 14 punti dopo dieci giornate, 10 in meno della capolista Fasano, ed anonimo nono posto in graduatoria nel girone H. Tutta un’altra realtà, rispetto alle aspirazioni/ambizioni della scorsa estate. Anche la classifica “piange”, ma non solo, dunque. I problemi (e gli equilibri) interni legati alla convivenza di due società all’interno della stessa società – la scorsa estate il gruppo degli ex dirigenti dell’Audace ha affiancato il presidente Marco Arturo Romano – hanno provocato prima confusione nei giorni scorsi e poi la forte “scossa” di ieri. Se non è “terremoto”, poco ci manca: sollevato dall’incarico il responsabile dell’area tecnica e del mercato, Savino Daleno, figura fortemente voluta durante l’estate, nel momento dell’unione delle forze, dal gruppo che ha vinto lo scorso girone A di Promozione. Nella nota ufficiale si fa riferimento all’azzeramento dell’area tecnica: via tutti i dirigenti dell’area tecnica. E chi sarebbero? La risposta è al momento sconosciuta. Forse arriverà domani, quando dovrebbe tornare a parlare in conferenza stampa il presidente Marco Arturo Romano. Non mancano rassicurazioni in chiave futura nel comunicato ufficiale: “La squadra – c’è scritto – sarà rafforzata e il progetto proseguirà come da programma” E cioè: provare ancora a vincere il campionato, nonostante l’attuale classifica, o proseguire con la stagione di transizione? Presto, i tifosi sapranno. In tutto questo, ci sarebbe anche una partita da giocare. Anzi, c’è la partita, forse la più importante sino a questo momento della stagione, quella di domenica al “Puttilli”, con inizio previsto alle ore 16, contro un Gravina in forte ascesa: 13 i punti collezionati dai murgiani nelle ultime cinque gare. Saranno novanta minuti cruciali, che potrebbero dare un’ulteriore scossa – in questo caso, positiva – alla stagione dei biancorossi o provocare nuovi clamorosi ribaltoni.