Lo storico Teatro Curci di Barletta si prepara ad aprire le porte alla grande musica italiana ed internazionale. Lo farà in occasione della rassegna “Echi d’Emozioni”, che torna nella Città della Disfida dopo il successo del concerto-evento dello scorso aprile. Quattro serate, in programma tra il 29 novembre ed il 23 dicembre, all’insegna dello spettacolo dal vivo e della solidarietà, tra gospel, rock ed omaggi ai cantautori del passato.
La rassegna servirà a raccogliere fondi in favore della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, da destinare all’acquisto di un ecografo portatile per visite senologiche ed urologiche.
Una iniziativa promossa dall’associazione “Rinascita”, da sempre attenta alle tematiche sociali ed al mondo del volontariato.
