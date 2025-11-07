Non ha dubbi il candidato del PD per la BAT al consiglio regionale della Puglia, Domenico De Santis. La sesta provincia dovrà disporre al più presto dei due nuovi ospedali, di Andria e del Nord Barese a Bisceglie. Per farlo bisognerà monitorare l’andamento degli iter che sin qui hanno avuto non pochi problemi. Si è parlato anche di questo nell’ultimo incontro tenuto presso il comitato elettorale di via Regina Margherita, ad Andria, alla presenza dell’assessore alla Sanità della Puglia Raffaele Piemontese. Centrale il tema delle tempistiche per i nuovi ospedali della BAT.

De Santis promette di lavorare anche su nuove assunzioni e liste d’attesa.

L’assessore alla Sanità Piemontese ha elogiato De Santis, rilanciandolo come il candidato ideale per la BAT, ricordando anche il rapporto che unisce i due da diversi anni.

