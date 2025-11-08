Un gatto è stato salvato questo pomeriggio dai vigili del fuoco nell’area dell’ex distilleria di Barletta. L’intervento è scattato intorno alle 14.10 in via G. Marconi, dove l’animale era caduto in uno dei vasconi presenti all’interno del sito industriale.

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta con attrezzatura specifica e manovre SAF. Un pompiere, dotato di idrocostume protettivo e di specifici dispositivi di protezione individuale, si è calato all’interno della vasca per recuperare l’animale in pericolo.

Il salvataggio non è stato immediato: ci sono voluti diversi tentativi e alcune ore di lavoro prima che il gatto potesse essere tratto in salvo. Le operazioni si sono concluse con successo grazie all’esperienza e alla professionalità degli operatori intervenuti.